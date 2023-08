Nag-enjoy sa Las Vegas: Francine, Seth excited mag-Universal Studios

Naka-chat namin ang isa sa nagma-manage sa career ni Francine Diaz na si John Ling.

Naikuwento sa amin ng co-manager ni Francine na nasa Las Vegas, Nevada sila.

Enjoy nga raw si Francine, pati ang ka-love team na si Seth Fedelin sa overnight stay nila sa Las Vegas.

Bale the whole day of Monday and Tuesday lang sila roon at bumalik na ng Los Angeles, California.

Habang nasa tinaguriang Entertainment Capital of the World ang FranSeth love team ay nag-outlet shopping din ang mga ito.

Siyempre, excited daw ang dalawa dahil first time nga nila sa Las Vegas.

“Noong 2019 nag-San Francisco na sila for a show, pero ngayon lang sila nag-Los Angeles at Las Vegas kaya nag-outlet shopping kami,” tsika pa ni John.

Siyempre, excited na rin daw sina Francine, Seth na pumunta ng Universal Studios.

Malamang ay mag-Disneyland din daw ang FranSeth.

Gagawa rin daw ng vlog si Francine kaya tiyak na aabangan ‘yon ng loyal fans nila ni Seth.

Anyway, nagpunta ng Amerika ang FranSeth dahil sa ‘Dirty Linen’ show sa Sacramento kung saan ay nakasama nila sina Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo, John Arcilla, Tessie Tomas, pati si Jed Madela na nag-concert.

Bongga! (Jun Lalin)