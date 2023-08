Mga opisyal ng FISMPC nanumpa 

Nanumpa ang mga director at opisyal ng Filipino Inventors Society Multi-Purpose Cooperative (FISMPC) na ginanap sa Causeway Restaurant sa Quezon City noong Aug. 25 at pinamunuan ni Department of Science and Technology (DOST) Secretary Renato U. Solidum, Jr.

Sinaksihan ang event niina Secretary General Reginald Velasco mula sa House of Representative, DOST Undersecretary for Regional Operations, Sancho Mabborang, Regional Directors Julius Caesar Sicat, Virginia Bilgera.

Kabilang naman sa mga nanumpa ay sina FISMPC Chairman Francisco “Popoy” Pagayon, Vice-Chairman Nelson Santos, BOD Mike Hortaleza, Dennis Abella, Eulalio “Doc Ayong” Lorenzo, Miko Abella, Reynaldo Sanchez, Rolando “Lakay”Gonzalo, Jimson Uranza, Diosdado Valeroso, Kristopher Peralta, Eduardo Arellano, Rizalino Espino, Joven Parsram and Rommel Dela Cruz.

Officers Raymond “Bimbo” Duran, Vic Ocon, Amiel Uy, Davis Pagayon, Jun Espino, Eduardo Evangelista, Rae Briones.

Others in photo: Edgardo Vasquez, Ronald Pagsanghan of FIS, Former DOST Secretary Fortunato Dela Pena at Director Cezar Pedraza.