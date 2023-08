Manalo-matalo saludo sa Pinoy! Jordan Clarkson sobrang pasalamat sa mga kababayan

Mga laro Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

4:00pm – Sudan vs Serbia

8:00pm – China vs Puerto Rico

(Mall of Asia Arena)

4:40pm – USA vs Jordan

8:40pm – Greece vs New Zealand

KAHIT napagtatalo sa FIBA World Cup 2023, saludo pa rin si Jordan Clarkson sa pagtanggap ng Manila crowd sa Gilas Pilipinas.

“It was fun, it was definitely amazing,” anang Utah Jazz star.

Sa Group A ay 0-2 na ang Filipinos, sadsad sa Domiican Republic at Angola.

Tinapos nila ang group phase laban sa Italy nitong Martes sa Smart Araneta Coliseum.

Walang masabi si Clarkson sa turnout ng fans tuwing maglalaro sila. Kahit natatalo, naroon ang suporta ng crowd.

“For us, being the host city is definitely felt,” dagdag ng Fil-Am na naturalized player ng Gilas.

Mukhang mahihirapan ang Nationals na alpasan ang world No. 10 Italy, pero huhugot muli ng enerhiya sa suporta ng crowd para makatawid.

“A lot of our games will be loud and packed out,” wika ni JC. “We’re looking forward to those.”

Kontra Dominicans, tumapos ng game-high 28 points bago natawagan ng fifth foul at tumukod ang Filipinos 87-81.

Sa 80-70 loss sa Angola, naka-21 points siya pero nangailangan ng 22 tira. (Vladi Eduarte)