Nitong nakaraang linggo ay hinimay ng Committee on Appropriations ng House of Representatives ang panukalang badyet para sa susunod na taon ng Department of Justice (DOJ) o Kagawaran ng Katarungan.

Kasama po ang inyong lingkod sa mga mambabatas na sinuri kung makatarungan nga ba ang hinihinging badyet ng DOJ para sa 2024.

Ang DOJ po ay pinamumunuan ng aking kaibigan na si Secretary Jesus Crispin “Boying” Remulla, na siya ring vice chairman for internal affairs ng National Unity Party (NUP). Ang Committee on Appropriations naman na ang chairperson ay ang akin ring kaibigan na si AKO Bicol party-list Cong. Zaldy Co, ang komite na taon-taon ay pinag-aaralan ang sinusumiteng badyet ng Malacañang sa Kongreso.

Sa mahigit apat na oras na pagtalakay sa badyet ng DOJ, umani ng papuri si Sec. Boying na nasagot nang maayos at malinaw ang lahat ng mga katanungang ibinato sa kanya. Mataas ang respeto sa kanya ng mga mambabatas hindi lang dahil siya ay naging miyembro rin ng Kongreso kundi dahil sa kanyang mahusay na pamamahala ng DOJ.

Lingid sa alam ng karamihan, madaming sakop na ahensya ang DOJ, kaya’t napakalaki ng responsibilidad ni Sec. Boying. Bukod sa mismong DOJ, nasa ilalim din ng departamento ang Bureau of Corrections (BuCor), Bureau of Immigration (BI), Land Registration Authority (LRA), National Bureau of Investigation (NBI), Office of the Government Corporate Counsel (OGCC), Office of the Solicitor General (OSG), Parole and Probation Administration (PPA), Presidential Commission on Good Government (PCGG), Public Attorney’s Office (PAO), at Office for Alternative Dispute Resolution (OADR).

Sa susunod na taong 2024, ang sinumiteng proposal ng DOJ sa Department of Budget and Management (DBM) ay badyet na P72.8 billion. Pero ang naaprubahan lamang ay P34.5 billion, ayon kay Sec. Boying. Ni wala pa sa isang porsyento ang P34.5 billion sa panukalang pambansang badyet na P5.768 trillion para sa 2024.

Napansin ng batikang mambabatas na si Cagayan de Oro 2nd District Cong. Rufus Rodriguez na mahigit sa kalahati o halos P39 billion ang natapyas sa badyet ng DOJ na isinumite nito sa DBM gayong dapat sana ay tinaasan pa nga ito.

Pinagsumite ni Cong. Rufus si Sec. Boying ng listahan ng mga priority programs ng DOJ na puwede pang mapondohan. Ayon kay Cong. Rufus, ipapanukala niya na madagdagan pa ang badyet ng DOJ ng may P5 billion hanggang P10 billion kapag ang pagtalakay sa 2024 national budget ay umabot na sa plenaryo.

Sang-ayon po tayo kay Cong. Rufus at susuportahan po natin ito dahil napakahalaga po ng papel ng DOJ hindi lamang sa pagpapatupad ng peace and order at pagtitiyak na nananaig ang batas sa bansa. Malaki rin po ang papel ng DOJ para mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng mga investor sa ating ekonomiya, dahil kapag nangingibabaw ang pagpapatupad ng batas, kampante silang mamumuhunan dito.

Isa po na sa tingin ko na dapat madagdagan ng badyet ay ang inilalaan ng BuCor para sa pagkain ng mga inmate at detainee o mga tinatawag na Persons Deprived of Liberty (PDL).

Ilang taon na pong napako sa P70 kada araw ang badyet para sa pagkain ng bawat PDL. Para naman po sa medicine allowance, P15 lang kada araw ang nakalaan. Sa 2024 ay ganoon pa rin ang badyet gayong alam naman natin na nagtaasan na ang mga bilihin.

Ayon kay Sec. Boying, ang kanilang proposal sana ay taasan sa P100 kada PDL ang badyet para sa pagkain, at P30 para sa medicine allowance, pero hindi ito naaprubahan ng DBM dahil malaki raw ang magiging halagang kakainin nito sa pambansang badyet.

Bukod pa riyan, may panukala po sana ang DOJ na badyet na P23 billion para makapagpatayo ng mga bagong jail facility dahil hindi naman kaila sa ating lahat na napakasikip na ng ating mga kulungan. Gayong gumagawa na ng mga hakbang si Sec. Boying para hindi na lumala pa ang sitwasyon sa New Bilibid Prison at iba pang bilangguan na hawak ng BuCor ay kailangan pa rin ng mga bagong piitan para umayos ang kalagayan ng mga PDL. Sa kasamaang palad ay hindi rin ito naaprubahan ng DBM.

Sa mahabang pagdinig na isinagawa ng Committee on Appropriations, sang-ayon ang lahat ng mga mambabatas na dumalo na makatarungan lamang na taasan pa ang badyet ng Kagawaran ng Katarungan.

***

Nito po ring nakaraang linggo ay isang napakalungkot namang balita ang ikinabigla natin. Ang malapit pong kaibigan naming mag-asawa na si Department of Migrant Workers Secretary Susan “Toots” Ople ay pumanaw na.

Tayo po ay naghatid ng ating “last respects” kay Sec. Toots sa kanyang burol na pinuntahan hindi lamang po ng maraming kawani at opisyal ng gobyerno kundi maging mga lider at miyembro ng mga labor groups at OFWs na kaniyang natulungan.

Napakalaki po ng respeto na inani ni Toots hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa international community sa pagtupad ng kanyang lifelong mission na mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa at mga OFWs. Ang kanyang hindi matatawarang integridad, malinis na pamamahala, at dedikasyon sa pagsisilbi sa bayan ay inspirasyon po sa bawat Pilipino.

Paalam, Toots. Hindi ka namin malilimutan. Ang iyong kagandahang loob at mabubuting gawa ay laging nasa aming alaala. ###