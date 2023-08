Mahal ang bugas

Itinimbre ng ilang tropapips natin na nagiging viral daw sa social media ang bagong Bisaya version ng campaign jingle noon ni PBBM na “Bagong Pilipinas” na ikinonek sa pangakong bente pesos na kilo ng bugas, este bigas.

Pero bago ang bigas, pag-usapan muna natin ang mga nagpo-post din sa social media tungkol sa apela raw nitong si Pura Luka Vega, o Amadeus Fernando Pagente, para manghingi ng donasyong pera, hindi para ipambili ng bigas kundi gagamitin daw sa kaniyang legal battle.

Hindi natin alam kung siya ba talaga ang nanghihingi ng donasyon o may gumagamit lang ng pangalan niya para makapangharbat ng kuwarta. Abaý napakarami yatang scammer ngayon.

Bukod kasi sa kaliwa’t kanang pagdedeklara sa kaniya ng mga lungsod at probinsya bilang persona non grata dahil sa pag-aala-Nazeno niya at ginawang rock ang ‘Ama Namin,’ kinasuhan din siya ng mga namamanata sa Itim na Nazareno.

Sa mga post o nag-share ng post tungkol daw sa apelang donasyon, makikita sa “reaction” na puro tumatawang emojis ang nakalagay. Abaý sino kaya ang tinatawanan ng mga netizen? Yung apela o yung umaapela?

Bukod sa paghingi raw ng donasyon, may mga lumalabas din post na wala raw paki si Pura sa mga nagdedeklara sa kaniyang persona non grata. Hanggang ngayon, pinapanindigan niya na wala siyang ginawang mali o hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Kaya ang hirit ng ibang netizens, PM is the key.

Usapang bugas, este bigas na tayo. Nag-check tayo sa internet ng bagong bersiyon ng “Bagong Pilipinas” at naglabasan nga ang satire version nito sa Bisaya na ikinonek sa pangako ni PBBM noong kampanya na ibaba niya sa P20 ang kilo ng bigas.

Mayroon sa YouTube, sa Facebook, at siyempre, hindi mawawala sa TikTok. May video pa tayo na nakita na si Andrew E ang kumakanta pero pinatungan na ang kanta ng “Bugas” version.

Dahil Bisaya, ang nakalagay sa kanta eh P1,400 ang sako ng bigas, at P30 ang kalahati ng isang kilo (P60). Asan na raw ang tig-P20 na kilo?

Sa isang pagdinig kamakailan sa Kongreso mga tropapips, inamin ng mga opisyal ng Department of Agriculture na malabong mangyari sa susunod na dalawang taon na magiging P20 ang kilo ng bigas.

At sa makulit na mga tanong ni Basilan Rep. Mujiv Hataman kung kaya ba talagang gawing P20 ang kilo ng bugas, sinabi ng mga taga-DA na ang target nila eh mapababa lang presyo ng bigas hanggang sa termino ni PBBM sa 2028.

Kaya ang payo ng kongresista, huwag paasahin ang mga tao. Kahit nga yata pabahain ng imported na bigas ngayon, mukhang dehins mangyayari ang P20 per kilo. Ang huling pinakamababang presyo ng bigas na nabalitaan natin na ibinenta sa Kadiwa ay NFA (National Food Authority) rice na P25 per kilo.

Ang problema, kaya nabaon noon sa utang ang NFA ay dahil sa pagbili ng mahal na bigas na ibinebenta nila ng mura. Gayung ang tungkulin nila eh tiyakin na may imbak na bigas sa bansa para sa oras ng peligro. Habang ang pag-import, ipinasa na sa private sector na tiba-tiba na naman malamang ngayon.

Pero kung si NEDA chief Arsenio Balisacan ang tatanungin kung kaya bang maging P20 ang kilo ng bigas, ang sagot niya, posible kung mapapadami ang ani ng mga magsasaka. Eh papaano naman mapaparami ang ani ng mga magsasaka, abaý itanong natin sa mga opisyal ng DA.

Ang tanong ng mga tropapips natin, maging isyu kaya ang P20 per kilo ng bigas sa midterm election sa 2025? Depende siguro kung may kandidato ang oposisyon. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”