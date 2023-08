Long trip maghubo sa Vivamax

Thankful si Long Mejia sa ABS-CBN dahil nakabalik siya sa showbiz nang kunin siyang muli ng network.

Ilang taon din daw siyang nawalan ng work sa showbiz mula nang tumakbo siya sa politika noong 2019 tapos inabutan pa ng pandemya.

Muli ngayong napanood ang komedyante sa Kapamilya game show na ‘I Can See Your Voice’ bilang isa sa mga Singvestigator.

Patok na patok talaga sa viewers ang kulitan nila nina Luis Manzano at ng iba pang Singvestigators.

Maliban sa pagpapatawa ay sasabak naman siya sa action-drama dahil mapapanood siya sa true-to-life film na ‘Blind Soldiers.’

Ang Blind Soldiers ay finalist sa Saskatchewan International Film Festival 2023 at exclusive na mapapanood sa SM Cinemas simula September 15.

Sa pelikula gagampanan niya si Ato na isa sa limang miyembro ng Teduray tribe na naging bahagi ng United States Armed Forces in the Far East (USAFFE) noong panahon h mga Hapon.

“Dito mare-realize ng characters namin ang kahalagahan ng edukasyon at pagmamahal sa bayan,” paliwanag ni Long .

Pero kahit seryoso ang character niya ay hindi pa rin daw niya naiwasang mag-comedy sa ilang eksena.

Samantala, rebelasyon ni Long na gusto niyang sumabak sa sexy-comedy at mag-Vivamax.

Sa katunayan nga raw ay may nabuo na siyang magandang konsepto na balak niyang i-pitch sa mga boss ng Viva.

“Kaya tumatawag tayo sa mga bossing ng Viva, pwedeng-pwede po ako sa Vivamax,” panawagan niya.

Ready na ba siya magpakita ng wetpaks?

“Puwet? Lahat gusto ninyo pati nuno kanununuan,” deklara.

Ayun naman pala, handang ipakita ni Long ang kanyang buong matawan so sana nga makapag-pitch na siya sa Vivamax. (Byx Almacen)