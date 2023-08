Kiesha Dazzie Bedonia bobomba para sa FEU

Mga laro Miyerkoles:

(Paco Arena-Manila)

2:00pm – UE vs UPHSD

4:00pm – FEU vs LPU

PAKAY nina Kiesha Dazzie Bedonia at ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na suwagin ang pang-apat na sunod na panalo pagharap nila sa Lyceum of the Philippine University (LPU) sa elimination round ng 2nd V-League Collegiate Challenge 2023 women’s division na lalaruin sa Paco Arena sa Maynila ngayong araw.

Tangan ang 3-0 karta, muling kakapitan ng Lady Tamaraws si Bedonia upang manatiling malinis sa event na napapanood sa Solar Sports, V-League’s official website (pvl.ph) at Bola.TV’s app.

Magsisimula ang banatan sa alas-4 ng hapon, pagkatapos ng paluan sa pagitan ng University of the East (UE) at Perpetual Help Lady Altas.

Magkasalo sa tuktok ng team standings ang Lady Tams at Lady Red Warriors.

Tumikada si Bedonia ng 14 points sa panalo ng FEU kontra Enderun Colleges sa kanilang huling laro habang si Faida Bakanke ay kumana ng 10 puntos.

Inaasahang tutulong din sa opensa para sa FEU sina Chenie Tagaod, Jazlyn Anne Ellarina at Mitzi Panangin.

Samantala, posibleng mapahirapan ang Lady Tams dahil uhaw din sa panalo ang Lady Pirates na pasan ang 0-3 card.

(Elech Dawa)