Kahit iniintrigang ingrata: Liza’s sweet and nice! – Dra. Vicki

Nakakuwentuhan namin ang very famous na beauty surgeon na si Dra. Vicki Belo sa welcome dinner/BBQ gathering na ibinigay nina Lovi Poe, Monty Blencowe sa may Spring Cottage ng Cliveden House sa Taplow in Berkshire, England noong Friday night.

Si Liza Soberano ang topic ng usapan namin ni Dra. Belo.

Tsika ng misis ni Dr. Hayden Kho, very sweet, nice raw si Liza.

Naaawa nga raw siya kay Liza dahil misunderstood ito ng iba at marami talaga ang nang-iintriga.

“She’s kawawa. Liza’s so sweet, nice pa naman. Ang dami lang talagang intriga sa kanya. Pero kapag nakilala mo siya, hahanga ka sa kanya. Napakabait na bata,” tsika ni Dra. Belo.

Sabi pa ni Dra. Vicki, sana nga raw ay makilala namin si Liza. Sana raw ay makatsikahan namin ang aktres.

“I hope makilala mo siya. Kapag may time, I will introduce her to you. I hope hindi ka galit sa kanya!” dagdag pa ni Dra. Belo.

Sabi naman namin kay Dra. Belo, kahit pa napakaraming mga intriga, negatibong kuwento kay Liza ay hindi naman kami basta-basta naniniwala.

“Yeah, she’s really nice naman. Hindi ba siya gusto ng showbiz press? Sana huwag naman. Sana you give her a chance. Napakabait ni Liza,” tsika pa ng famous beauty surgeon.

Ang sabi nga namin kay Dra. Vicki, huwag matakot si Liza sa entertainment press dahil wala namang dahilan para mag-isip ang dating ka-love team ni Enrique Gil na galit ang entertainment press dito.

“Let’s get together with Liza, pati sina Manay Lolit (Solis) at iba pang showbiz press. Magugustuhan ninyo siya. My gosh, parang ako ang PR ni Liza. Hahaha,” natatawang dialogue pa ni Dra. Vicki.

At least, kahit iniintrigang ingrata, nalaman namin na mabait, sweet si Liza dahil sa mga tsika ni Dra. Vicki, ha!

Nice!