Junior swim squad hakot ng medalya

KUMALAWIT ng 16 medalya tampok ang dalawang ginto ang 18-man Philippine swimming team sa katatapos na 45th Southeast Age Group Championship sa Jakarta, Indonesia.

Tumayo sa podium ang 16-anyos na diver na si Joseph Reynado sapol ang bronze medal sa boys platform event (16-18).

“It was a success despite sending a small contingent. Most of the swimmers got their personal best. We were solid and everybody was in high spirits,” pahayag ni head coach Ramil Ilustre.

Pinangunahan nina Jennuel Booh De Leon at Arabella Nadeen Taguinota ang kampanya ng Pinoy sa impresibong panalo sa kani-kanilang kategorya sa ikalawang araw ng kompetisyon na umakit ng partisipasyon sa premyadong junior swimmers mula sa walong bansa.

Nakamit ng 16-anyos na De Leon mula Aklan ang ginto sa boys 16-18 class 50m butterfly sa tiyempong 25.40 segundo.

Hanep naman sa bilis ang 14-anyos na si Taguinota mula sa Pasig sa girls 14-15 100m breaststroke sa oras na 1:13.40 para sa sariling gold.

Ang gold medalist naman sa nakalipas na taon sa 13-under class na si Jamesray Ajido mula sa Quezon City ay humirit ng tatlong silver sa boys 14-15 category 50m butterfly (25.93), 100m fly (57.12) at 100m backstroke (1:00.68).

Si Estifano Ramos ang nagbigay ng pang-apat na pilak sa bansa sa naitalang 2:10.39 sa boys 16-18 200m backstroke.

“President Miko (Vargas), myself, and the entire Board of Trustees of Philippine Aquatics, Inc. are very happy about the achievements of our team that competed in the 45th SEA Age Group in Jakarta. Our Medal Success Rate is 77% because of 16 medals from 18 swimmers and 4 divers. That is a big leap from last year’s 24% Medal Success Rate with 24 medals coming from 99 swimmers,” pahayag ni PAI Secretary General Batangas 1st District Congressman Eric Buhain.

“We hope to inspire more Filipino age group athletes to go for Medal standards for the 46th edition which Thailand will host at the end of October 2024. It can be done! We have proven it! These Medal winners came from all over the country!” sambit ng two-time Olympian at Philippine Sports Hall-of-Famer.

(Abante Sports)