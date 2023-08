Juancho naloka sa malalakas na sampal ni Jean

Kilala si Jean Garcia bilang malakas manampal, na hindi raw marunong mameke ng eksena.

At sa scene nila ni Juancho Trivino, sa simula pa lang ay kinunsensiya na niya si Jean, ha!

“Isang urban legend daw na malakas manampal sa eksena si Ms. Jean Garia, at dumating na ang araw na ito, na aking hinarap.

“Pero bago ang eksena kinakausap ko siya, sabe ko, “Ms. Jean, ‘di ba may sakit ang character mo, ibig sabihin ‘di masyado malakas ‘yan no? Gawa kasi ng story no?” kuwento ni Juancho.

Pero makikita sa video ang paulit-ulit na sampal ni Jean kay Juancho.

“Pero ayan na nga ba ang pang-100x na sampal na natangap ko on screen. I still cannot believe that this is my job. #MagingSinoKaMan,” chika pa ni Juancho.

Oh, di ba? Parang naloka na agad si Juancho sa mga sampal ni Jean.

Pero para sa mga kapwa niya aktor, parang kulang pa raw sa puwersa ang sampal ni Jean, na sana nga raw ay mas malakas pa.

“Kulang pa ‘yan sa lakas bro @juanchotrivino,” hirit ni Jestoni Alarcon.

“Nakipag-bargain ka pa talaga, ha!” sey ni Thea Tolentino.

Pero para sa mga tagahanga ng ‘Maria Clara At Ibarra’ isang malaking tagumpay ‘yon, na sabay-sabay nga silang nagbunyi, ha!

“Buti nga sa’yo. Kapalit ‘yan ng pang-aapi mo sa Noli Me Tangere!”

“Masakit ba Padre Salvi? Buti nga sa iyo!”

“Hahahahaha sa wakas nakaganti na kami sa’yo Padre Salvi. Sa dami mong kasalanan sa amin noon sa MCAI! Sana mas marami pang sampal ang maranasan mo.”

Bongga! (Dondon Sermino)