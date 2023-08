Joross target sina Juday, Angel, Bea

Pagkatapos na makilala bilang aktor, gusto naman ngayon ni Joross Gamboa na makilala bilang isang direktor.

May tatlong stories na ipi-pitch si Joross sa ilang producers na dasal niya ay mabigyan ng chance na magawa.

“Gusto ko, ‘yung idi-direct ko, ako rin ang magsusulat. One is a sports comedy with a twist. Magugustuhan ito ng mga bagets because the treatment is light. About basketball, ako ‘yung bida. Sayang dahil ako na rin ang nag direct, pero hindi ako ‘yung magaling.

“Ang bida ‘yung storya. Inspired by Stephen Chow’s kind of comedy. Gusto kong leading lady si Alessandra de Rossi. Isa siya sa pinakamagaling na leading ladies pagdating sa batuhan ng linya.

“Kapag nag-absorb siya, may ibinabalik siya agad sa ‘yo. Magaling siyang artista. Laging may makukuha ka agad sa kanya. Magaling siya sa comedy at drama,” sey ni Joross.

Ang isang story ay tungkol sa cancer na naapektuhan ang isang pamilya.

“Personal experience ko rin dahil ang mommy ko nagka-cancer, but gumaling na rin siya. But my lola died of cancer in 2017, before the pandemic.

“Ang gusto kong bida, Angel Locsin or Judy Ann Santos. Tatlong may cancer then may nag-aalaga sa kanila. May pagka ‘Patch Adams’ na babae ang story. We can include Bea Alonzo. Then isang bata.”

Ang pangatlong story ay romantic-comedy with a twist.

“Puwedeng digital or even global, but isipin mo kung paano ang atake. Siyempre, dapat merong influence of our culture, dapat may touch of Filipino. Bagong artista ang gagamitin ko. Pwedeng i-audition namin.

Kasalukuyang napapanood si Joross sa GMA afternoon teleserye na ‘The Missing Husband’. (Ruel Mendoza)