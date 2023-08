Issa super love ng nanay ni James

‘Family member’ na ang datingan ni Issa Pressman sa pamilya ni James Reid sa mother side, si Ella Macdonald.

Nag-celebrate nga ng birthday si Ella, at bongga nga na dumalo talaga si James, at siyempre, kasama ang girlfriend niyang si Issa.

Isang bagay na maganda kay James, kapag may mga special occasion sa family niya, palagi siyang present, na ginagawan talaga niya ng paraan para mapasaya ang kapamilya.

“It was a very happy birthday to me and my nanay to celebrate it with my whole family.

“Despite of your busy schedule you both take time to be with me and your lola on our special day. I love you my star and moon,” sabi ni Ella.

At siyempre, pinasalamatan din niya si Issa.

“Also with Issa thank you for the gifts and celebrating with us!”

How time flies, di ba? Parang kailan lang, si Nadine Lustre pa ang kasama ni James kapag pumupunta siya sa birthday celebration ng kanyang nanay.

Pero ngayon nga, si Issa na ang madalas kasama, at kitang-kita mo na habang tumatagal, super love na rin nila ang dyowa ni James.

Well…