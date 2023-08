‘Goring’ lumakas, nagbabadya signal no. 4 sa Northern Luzon

Muling itinaas ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang Storm Signal No 3 sa extreme Northern Luzon na posible pang iakyat sa Storm Signal No. 4 dahil sa muling paglakas at bantang paghakot pa ng ibayong puwersa ng Bagyong Goring sa susunod na mga oras.

Kasabay nito, posible namang pumasok sa bansa ngayong Miyerkoles ang bagong bagyo na tatawaging ‘Hannah”. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility (PAR) at may international name na Haikui.

Samantala, sinabi ni Pagasa weather specialist Grace Castaneda na muling nakataas ang Signal No. 3 northeastern portion ng Babuyan Islands at kung magpapatuloy ang pinamamalas na lakas ng hangin ng bagyo ay posibleng itaas ito sa Signal No 4 sa mga susunod na mga oras.

Nasa Signal No. 2 naman ang Batanes at Cagayan habang umiiral ang Signal No. 1 sa Aparri, Isabela, Apayao at Ilocos Norte. Huling namataan ang mata ng bagyo sa Aparri, Cagayan. Kumikilos ito sa bilis na 10 kilometro bawat oras taglay ang pinakamalakas na hanging 155 kilometro bawat oras at pabugsong 190 kilometro bawat oras.

Sa pagbago ng direksyon ng bagyo, inaasahan na daraan ito sa Batanes at dito magla-landfall.

“During this period, the typhoon is forecast to re-intensify and may peak at near-super typhoon strength by the time it passes very close or over Batanes. Re-intensifying into a super typhoon is also not ruled out,” paliwanag ni Castañeda.

Pinalalakas din ng bagyo ang habagat na magpapaulan sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas sa susunod na mga araw.

Samantala, sinabi ni Castaneda na hindi pa direktang nakakaapekto sa bansa kahit nasa loob na ng bansa si ‘Hannah” pero palalakasin nito ang habagat na syang magdadala ng pag uulan.

Sinabi ni Castaneda na magiging maulan ang darating na weekend dala ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyo.(Dolly Cabreza/Tina Mendoza)