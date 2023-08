DepEd kakasuhan mga pasaway sa baklas dekorasyon

Maaaring kasuhan ng Department of Education (DepEd) ang mga guro na hindi sumusunod sa direktiba na baklasin ang bare wall policy sa mga classroom.

Gayunman, sinabi ni DepEd spokesman Michael Wesley Poa na bibigyan nila ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang guro na susuway sa kautusan ni Vice-President at Education Secretary Sara Duterte na alisin ang mga visual aid, larawan ng mga pambansang ba¬yani at maging mga dati at kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas sa dingding ng silid-aralan.

“Kung merong hindi sumunod, we will analyze it on a case-to-case basis and maybe speak with the school head kung anong nangyari pero hindi naman tayo agad agaran magpapataw,” paliwanag ni Poa.

“Kung meron hindi sumunod, we will find out first before natin kasuhan ang teacher,” babala pa niya.

Aniya, magagamit lamang ang mga visual aid kung ito na mismo ang pag-aaralan ng mga estudyante.