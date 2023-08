Dandel Fernandez, John Vincent Cayaba walastik simula sa Asian Amateur Chess

PINANGUNAHAN nina Arena GM Dandel Fernandez at AGM John Vincent Cayaba ang ibang Pinoy woodpushers na nagwagi sa round 1 ng Asian Amateur Chess Champion Men 2023 na nilaro sa Dubai, United Arab Emirates kahapon.

Inilista nina Fernandez at Cayaba ang tig-1.0 puntos matapos kalusin sina Rajiv Karki at Dhan Bahadur Bogati na parehong taga-Nepal, ayon sa pagkakasunod.

Ang ibang nagwaging Pinoy ay sina Rocky Pabalan, Marlon Pedarse at Noli Deloro habang tabla naman si Santiago German.

Makakalaban ni Fernandez sa round 2 si Sham R. ng India habang katapat ni Cayaba si Saeed Alnuaimi Ghaith ng UAE.

Ang nasabing event ay may nine rounds Swiss System at ipinatutupad ang 90 minutes plus 30 seconds increment per move.

Makakaharap ni Pedarse si Jamison Edrich Kao ng Hong Kong, kalaban ni Pabalan si Edrees Alhamed Hamdan ng host country habang katagisan ng isip ni Deloro si Kumar Saket ng India.

(Elech Dawa)