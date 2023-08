Charly Suarez ipapahinga nabaling kanang kamay

Nanatiling palaban at walang inaayawan na bakbakan si 2016 Rio Olympian Charly “The King’s Warrior” Suarez kahit mayroong iniindang injury sa kanang kamay sa laban kontra Dominican Republic boxer Yohan “La Fiera” Vasquez na nagtapos sa unanimous decision na panalo nitong nagdaang Linggo ng umaga (oras sa Pilipinas) sa Hard Rock Hotel and Casino sa Tulsa, Catoosa, Oklahoma City sa Amerika.

Ginawan ng paraan ni Suarez na mairaos at madala sa panalo ang importanteng laban na maglalapit sa kanya patungo sa inaasam na world title fight sa super-featherweight division, nang malasap ang naturang injury sa first round pa lamang ng nakatakdang 10-round undercard bout.

“Kinailangan lang na i-align ang buto ng doctor, pero hindi naman inoperahan,” pahayag ni Suarez sa panayam ng Abante Sports kahapon, kung saan ipapahinga nito ng anim na linggo ang naitalang bagong injury.

Idinetalye ng 34-anyos na tubong San Isidro, Davao del Norte na nakuha nito ang injury nang banatan sa ulo si Vasquez sa unang round pa lamang at kinailangang dumiskarte ito gamit ang kanyang jabs at footworks upang makalayo sa agresibong estilo ni Vasquez.

Dahil sa mahusay na paggamit ng ring at malawak na karanasan sa amateur at professional fights, inayaduhan ang mas maliit at mas may edad na si Suarez (15-0, 9KOs) ng mga hurado sa paggawad rito ng dalawang 98-92 nina Steve Morrow at David Sutherland, habang nakita naman ang 97-93 iskor ni Patricia Morse Jarman.

Puntirya ng dating three-time Southeast Asian Games gold at 2014 Incheon Asian Games silver medalist na makatapat si International Boxing Organization titlist at No. 4 ranked Anthony “The Apache” Cacace (21-1, 7KOs) ng United Kingdom sa susunod na laban.

“Magpapagaling muna ako ng ilang linggo, saka namin pag-uusapan ng manager at promoter ko iyung pwedeng next fight ko,” saad ni Suarez na inaalagaan ngayon ng Top Rank Promotions ni Bob Arum at LCS Group ni sports patron Luis “Chavit” Singson, habang kasalukuyang tangan ang IBF at IBO Inter-Continental at WBC Asian 130-lbs titles. (Gerard Arce)