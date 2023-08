Boss Emong ‘pinakain’ ng alikabok mga karibal

NAGTALA ng wire-to-wire win si Boss Emong sa 2023 Philracom “A.P. Reyes Memorial Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Sinakyan ni class A rider Kelvin Abobo, ipinuwesto agad si Boss Emong sa unahan habang nakasunod sa kanila sina Jungkook at Robin Hood.

Pagsapit ng kalagitnaan ng karera ay sina Jungkook at Don Julio na ang nakasunod kay Boss Emong.

Papalapit ng far turn ay kumakapit na si Don Julio kay Boss Emong, subalit hindi ito hinayaan ni Abobo na makaporma pa ang kalaban kaya kinayog nito ang winning horse upang umalagwa ulit sa huling kurbada.

Para masiguro ang panalo ay gumamit pa ng latigo si Abobo at pinitik nito si Philippine Sportswriters Association (PSA) – Horse of the Year awardee Boss Emong sa rektahan.

Tinawid ni Boss Emong ang meta ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Don Julio, tersero si Jungkook.

Inirehistro ni Boss Emong ang 1:52 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Kennedy Morales ang P600,000 premyo.

(Elech Dawa)