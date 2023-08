Binay sa IACAT: Ayusin teknolohiya kaysa pahirapan mga biyahero

Dapat pagtuunan ng Inter-Agency Council Against Trafficking’s (IACAT) ang paggamit ng teknolohiya para mapalakas ang profiling sa halip na pahirapan ang mga biyahero sa pamamagitan ng paghingi ng mga karagdagang requirement o dokumento, ayon kay Senador Nancy Binay.

“Yung technology naririyan para safe, secured and convenient ang mga pasahero. Malaking tulong din ang technology to curb human trafficking,” sabi ni Binay, chair ng Senate tourism committee.

“Kung kaduda-duda talaga ang background ng biyahero at kasamang biktima—that’s the time immigration people should do their jobs of cross-checking the info they have in their database and compare it to the claims of the person in question,” dagdag niya.

Nauna nang inihayag ni IACAT na binago ang kanilang guidelines o alituntunin para sa mga Pilipino na umaalis ng bansa na magiging epek­tibo sa Setyembre 3.

“Ang dapat sigurong higpitan ‘yung mga babiyahe papunta sa countries na walang visa at mataas ang human trafficking cases—in this case, cross referencing is necessary to check the background of a particular traveler,” giit pa niya. (Dindo Matining)