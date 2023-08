Bela pumanaw ang ama

Bumuhos ang pakikiramay ng mga kaibigan at followers ni Bela Padilla.

Malungkot niyang ibinahagi sa publiko ang pagpanaw ng kanyang ama na si Cornelio Sullivan.

Ayon sa aktres, namatay sa mahimbing na pagkakatulog ang ama, “and that is my only consolation in all of this. He wasn’t in pain and hopefully was dreaming of the happy times in his life”.

Kalakip ng kanyang IG post ang masasayang bonding moment nilang mag-ama through the years.

Samantala, picture ng pink flower na nasa park naman ang latest post ni Bela. Pinasalamatan niya ang stylist niyang si Adrianne Concepcion sa pagdamay nito sa kanya. Magkasama pa sila ngayon sa United Kingdom. Dumalo silang pareho sa kasal nina Lovi Poe at Monty Blencowe. (Ogie Narvaez Rodriguez)