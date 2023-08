Bato: Batuta, pito ng mga pulis ibalik

Hiniling ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa Philippine National Police (PNP) na ibalik ang batuta at pito bilang bahagi ng uniporme ng mga pulis.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pagpatay kay Jerhode ‘Jemboy’ Baltazar ng anim na pulis-Navotas, inirekomenda ni Dela Rosa ang pagbabalik sa traditional policing kung saan muling gagamitin ng mga pulis ang pito at batuta.

“Gawin na ngayon, on your own, make your own policy na ibalik ninyo ‘yan, as part of the uniform ‘yung batuta at saka pito,” pahayag ni Dela Rosa sa komite matapos makausap si PNP chief Benjamin Acorda Jr.

Ayon kay Dela Rosa, dating PNP chief, walang ibang non-lethal o less lethal o hindi nakakamatay na gamit ang mga pulis kundi baril agad.

“Wala kayong pito, wala kayong batuta. O meron lang baril kaya nga siguro direktang gumagamit ng baril dahil walang ibang option na ginagawa ang kapulisan dahil baril ang ginagamit,” ayon sa senador.

“So balik tayo doon sa traditional policing na kailangan part of the uniform ‘yung batuta at pito. ‘Yung batuta naman ayaw magdala ng mga pulis ng batuta dahil napapangitan daw sila,” dagdag niya. (Dindo Matining)