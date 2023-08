Artista ibinida imahe ni Hesus gamit ang asin

Petmalu sa galing ang artist na ito mula sa Iloilo City matapos niyang lumikha ng imahe ni Hesus gamit ang asin.

Siya si Jaypee Bacera Magno, 24-anyos, isang seafarer by profession pero artist by passion.

Pinost niya ito sa kanyang Facebook account. Aniya sa caption, “Jesus Christ Salt Artwork. “You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people’s feet.” ~Matthew 5:13.”

Makikita sa uploaded picture ang imahe ni Hesus na nakatingin sa itaas habang nakapatong ang koronang tinik nito.

Tinawag niya ang obrang ito na “Jesus Christ Salt Artwork” at excited siyang maipakita ito sa lahat pag-uwi niya sa Pilipinas sa darating na kapaskuhan.

Ang sabi pa niya, ito ang kanyang naisip na subject upang ipakita ang kanyang pananampalataya sa Panginoon.

Ayon kay Jaypee, inabot siya ng halos dalawang oras upang matapos ito kung saan isang itim na plato ang nagsilbi niyang canvas habang mga cotton bud ang ginamit niyang pang-ayos ng asin.

Bilang seafarer mula noong pandemic, ang paggawa ng art ang naging escape niya tuwing siya’y nalulungkot o nai-stress.

Dagdag pa rito, magtatatlong taon na rin siyang gumagawa ng mga art mula sa materyales na madaling matagpuan sa kusina gaya ng palaman at condiments.

Dahil dito, nakatanggap ito ng dagsang heart reaction at ilang komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni Morris G. Mesiera, aniya, “Ang mahiwagang kamay ng idol ko.”

“Ganyan pag nasusugatan lalong nagpupursigi, idol salute,” saad ni Laurence D. Marquez.

Biro ng user na si Evan John M. Francisco, “Ibalik mo agad sa kusina, pangtimpla pa yan ng ulam.”

“Idol talagaaaa! Amen,” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)