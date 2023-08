Anne ‘hiwalay’ sa anak

Katatapos lang ng bootcamp training si Anne Curtis bilang paghahanda sa gagawin nitong bagong action film na ididirek ni Erik Matti.

Nabanggit nga ng ‘It’s Showtime’ host na maghahanda na siya para sa follow-up action movie with Direk Erik after ng ‘Buy Bust’ na ginawa nila noong 2018.

Post ni Anne sa Instagram, “Sir, yes sir. Bootcamp done. Snappy salute at maraming salamat po 201st Infantry Kabalikat Brigade.”

Ayon kay Direk Erik ay matagal na niyang gustong gawin ang bagong movie with Anne, kaso lang ay nabuntis ito at biglang nagkaroon ng pandemya. After five years ay natuloy na ulit ang pagtrabaho nila sa big screen.

Excited na rin si Anne na gumawa ng bagong movie dahil 2019 pa ‘yung huli niyang nagawa na ‘The Mall, The Merrier’ with Vice Ganda na pinalabas sa Metro Manila Film Festival.

Kaya pagkatapos ng tatlong taong pahinga, naging okey na si Anne na mag-training at malayo ng ilang araw sa kanyang anak na si Dahlia Amelie.