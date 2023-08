3 nasampolan ng gun ban sa Calabarzon

Tatlong katao ang dinakip sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon (CALABARZON) area sa unang araw ng pagpapatupad ng gun ban ng Commission on Elections (Comelec) para sa idaraos na Barangay and Sangguniang Kabataang Elections (BSKE) sa Oktubre.

Ayon sa report ng Police Regional Office 4A- Calabarzon, unang naaresto si Melquiades Salva Quieta nang makumpiskahan ito ng cal.40 pistol Glock 22 at mga bala habang lulan ng motorsiklo sa checkpoint sa Trece Martires, Cavite bandang alas 10:45 nang umaga.

Bandang alas 12:50 naman ng tanghali nang arestuhin si Efren Robiso dahil sa walang habas umanong pagpapaputok ng baril sa Barangay Poblacion 1, Alaminos, Laguna.

Dinakma ito ng mga awtoridad makaraang ireklamo ng isang residente na tinamaan ng bala ang bahay. Nakuha dito ang isang cal. 38 na revolver. Bandang ala 1:40 naman nang tanghali nang maaresto ng mga tauhan ng

Macalelon, Quezon police ang obrero na si Jayson Bulfane, 37 anyos, taga-Barangay Lipuhan, Lopez, Quezon nang pagbantaan nitong barilin ang isang tindera na tumangging makipag-inuman sa kanya.

Natuklasan na isang replika ng Glock 18 na may mga bolitas na bala ang dala ng suspek.

Nauna nang sinabi ng pulisya na bukod sa mga tunay na baril, sakop din ng gun ban ang mga laruan o replica gun.(Ronilo Dagos)