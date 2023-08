2-anyos naglalako ng basahan, pinusuan

Humaplos sa puso ng madlang pipol ang video ng isang bagets na naglalako ng basahan sa kalye!

Ibinahagi ito ng user na si Arah Natividad (@arahnnatividad) sa kanyang account. Say niya sa caption, “Panay reklamo sa buhay paano pala yung hindi pa alam at hindi pa marunong magreklamo na pinakabatang nakita ko na naghahanapbuhay.

“Sana ‘wag tayo mag anak kung ganito n’yo sila palalakihin nag-uumpisa pa lang sila magsalita.”

Mapapanood sa video na tinawag niya ang bagets na nagbebenta ng mga potholder. Napag-alaman niya na 2-anyos pa lang ito na tila nahihiya pang lumapit sa kanya.

Ayon sa uploader, P20 pesos ang presyo ng ibinebenta ng bagets.

Sa dulo ng video, makikita na ibinigay niya ang lahat ng pamasahe niya dahil may service naman siya na darating noong oras na ‘yon.

Humakot ito ng 1.1 milyong views at sandamakmak na sentimyento mula sa mga madlang peeps.

Para kay @ellabyuuu2, aniya, “Please kung hindi financially, emotionally and physically ready mag anak pag isipan ng 100x, kasi yung bata ang mas mahihirapan.”

“Naku bawal yan child labor, wala pang muwang yan pinapa-trabaho na..Keep her safe Lord,” saad ni @erickson859.

Komento ni @romeobetevaleri99, “Sarap kasuhan ang mga magulang. kawawa naman si baby. ampunin ko na lang si baby.”

“This is one of the reasons why I work so hard, so my younger siblings don’t have to worry about the same things I experienced,” dagdag pa ni @nxcyyy_. (Moises Caleon)