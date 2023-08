Warehouse ng VMC sa NegOcc, nasunog

Milyon-milyong halaga ng mga ari-arian at imbak na asukal ang naabo matapos masunog ang isang klinika at bodega ng Victorias Milling Company sa Victorias City, Negros Occidental noong Linggo nang gabi.

Sa ulat, sumiklab ang apoy sa klinika na nasa compound ng kompanya bandang alas-6:40 nang gabi hanggang kumalat ito at nadamay ang mga raw sugar na nakaim­bak sa bodega ng VMC, ang pinakamalaking manufacturer ng asukal sa bansa at isa sa pinakamala­king sugar miller at refinery sa Asya.

Iniimbestigahan pa ang sanhi at danyos sa sunog na naapula ganap na alas-8:50 nang gabi.

Samantala, agad nagtu­ngo sa lugar sina Victorias City Mayor Javier Miguel Benitez at Third District Rep. Jose Francisco Benitez para tingnan ang kaganapan sa insidente.

“The damage is being assessed. We hope and pray that the VMC will swiftly recover from the incident,” ayon sa post ng mambabatas sa kanyang Facebook page.

Samantala, sinabi ng alkalde na tupok ang klinika habang 60-70% ng warehouse ang nasunog.

Wala namang nasugatan sa insidente.

Nangyari ang sunog limang araw bago magsimula ang panahon ng paggiling sa Setyembre 1.