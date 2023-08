Walang susuko! Jordan Clarkson laban lang hanggang sa dulo

AYAW pang pang isuko ni Jordan Clarkson ang laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2023.

Kahit pa 0-2 na ang Pilipinas, taob sa Dominican Republic at Angola. May isa pa silang laro kontra Italy ngayon sa Smart Araneta Coliseum.

Sa 80-70 loss sa Angolans, lumamang ng 11 ang Filipinos sa second quarter pero nalusaw. Nakamata ang Nationals sa 15-point deficit sa fourth quarter, nag-rally para idikit sa lima.

Kaso, naubusan na.

Kabisado ni Clarkson ang Never Say Die mentality ng Filipinos.

“We don’t give up,” giit niya. “We’re going to keep fighting, keep playing, and still compete.”

Huli na daw nang magising ang Gilas.

Naka-21 points ang Utah Jazz star pero wala nang ibang kakampi ang sumampa sa double figures.

Pinakamarami na ang 9 ni AJ Edu at tig-8 nina Kai Sotto, RR Pogoy at Dwight Ramos. Si June Mar Fajardo, nalimitahan sa 5 shots tungo sa 4 points.

“It’s tough, but we got to get over it,” dagdag ni Clarkson. “We still got games to play. That’s all we can do.”

Suntok sa buwan nang umusad ang Gilas Pilipinas sa knockout round, nakakadismayang mga talo, pero determinado si Clarkson na bigyan ng panalo ang home crowd na umabot sa 12,784 kontra Angola.

“They’re here to support us every night, every day so we gonna keep fighting for y’all and we gonna keep playing and compete,” giit ni JC. (Vladi Eduarte)