Tama na ‘PaluChot’

NOONG natalo ang Gilas Pilipinas sa unang laban sa 2023 FIBA World Cup kontra Domincan Republic, ang palusot eh dahil na-fouled out daw si Jordan Clarkson sa dulo ng fourth quarter.

Hindi din daw masyado ginamit si Kai Sotto dahil sa matchup problem kay Karl Anthony Towns at maganda din ang laro nina June Mar Fajardo at AJ Edu.

Learning experience daw ang pagkatalo sa Dominican Republic, 81-87, para sa susunod na mga laban.

Nitong Linggo, talo ulit ang Gilas laban naman sa Angola, 70-80.

Ang palusot naman, may tsansa pa naman daw para sa ultimate goal na makapasok sa 2024 Paris Olympics basta talunin natin ang Italy na medyo malaki ang agwat.

Puro na lang ba tayo ‘PaluChot’ kapag natatalo?

Madami ang nagsasabi na buwakaw si Jordan Clarkson, na aprub daw kay coach ‘PaluChot’ dahil nga naman no. 1 offensive option natin ang Filipino-American.

Pero kung iaanalisa, madaming forced shots si Clarkson (7-of-22 field goal kontra Angola para sa 21 points) dahil napakahigpit ng depensa sa Utah Jazz star shooting guard.

Wala naman problema kung sentro ng opensa si Clarkson.

Walang debate na talagang maaasahan sa opensiba si Clarkson, pati ang kanyang ‘puso’ sa paglalaro ay hindi rin dapat kwestiyunin.

Ako man, saludo sa galing at pagmamahal ni Clarkson para sa Philippine basketball.

Nagpapasalamat ako kay Clarkson sa aspetong iyan.

Pero kapag hirap na siya maka-shoot, oras na para ibaling ang opensa sa ibang local player.

May isa pa tayong laban sa group phase eliminations ngayong Martes, Agosto 29.

Buhay pa, gayunman mahirap, sa next round ang Gilas basta talunin natin ang Italy (hindi daw dapat bababa sa 13 puntos na kalamangan), at ipanalangin na matalo naman ang Angola sa Dominican Republic.

Magkakaroon ng posibleng three-way tie (1-2 pare-pareho) kung sakali, ang may pinakamalaking winning quotient ang aabante sa susunod na round.

Sana makuha natin ang panalo.

Para naman po kay coach Chot Reyes, sana pakinggan mo ang mga puna, payo at krisitisimo na magaaan sa loob.

Pare-pareho tayo na gustong manalo ang Gilas, ikaw ang coach, sa iyo nagsisimula ang lahat.

Sakaling matalo pa rin tayo kontra Italy ngayong Martes, sa tingin ko at ng milyon-milyong Pilipino, wala nang rason para maupo ka pa diyan sa posisyon mo coach Chot, with all due respect po!

Ibigay na natin sa iba, baka sakali mag-iba ang ihip ng hangin.