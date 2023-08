Sophie thankful sa suporta ni Tita Kris

Nagpaliwanag si Sophie Albert kung bakit hindi niya ginamit ang Cojuangco or Reyes family name nang pumasok siya sa showbiz noong 2012.

Noong sumali si Sophie sa reality artista search ng TV5 na ‘Artista Academy’, Albert ang ginamit niyang apelyido. Pero nilinaw rin ng aktres na she has nothing against sa paggamit sa apelyidong Cojuangco at Reyes.

“I don’t want to say naman na ayaw ko, but I grew up being a Reyes. And in showbiz, ang dami na ring Reyes. So they asked me, ‘Maybe you wanna change it, and maybe you wanna change it to Cojuangco.’ And I felt like it was such a big responsibility to make it Cojuangco, and I grew up not having that in my name. So I chose to have my mom’s middle name instead which is Albert,” paliwanag ni Sophie.

Cojuangco ang ama ni Sophie dahil ang lola niya ay si Josephine Cojuangco-Reyes na nakatatandang kapatid ni dating Pangulong Corazon Cojuangco-Aquino, na ina ni Kris Aquino. Kaya lola niya si Cory, at tiyahin naman niya si Kris.

Tuwing family gatherings lang daw nakikita noon ni Sophie ang kanyang Tita Kris. Natuwa raw ito noong magpakita ito ng suporta sa kanya nang sumali siya sa ‘Artista Academy’. Kahit daw bihira sila magkita, nadama niya ang sincere na suporta ng kanyang Tita Kris noon.

Anyway, nagbabalik sa paggawa ng teleserye si Sophie via ‘The Missing Husband’. Thankful si Sophie na nakasama siyang mag-shoot ng mga eksena para sa teleserye sa Dubai, UAE. Ilang weeks din daw silang nagkasama roon nina Rocco Nacino, Yasmien Kurdi, at Joross Gamboa.

“Maganda ‘yung naging bonding namin sa Dubai. We took care of each other kasi konti lang ‘yung puwedeng sumama sa production. Kaya we did each other’s make-up, hair and kami na rin ang nag-asikaso ng mga isusuot namin. We had fun, pero all the time I was thinking of my baby girl. Pero parati naman kaming nagpe-Facetime ni Vin (Abrenica) and he really took care of Avianna while I was away working.” (Ruel J. Mendoza)