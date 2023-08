Rustum Tolentino hari uli sa chess

PATULOY ang pagpapakitang-gilas ni Pinoy woodpusher FM Rustum Tolentino matapos sikwatin ang korona sa Signature Club FIDE Rapid Chess Tournament na nilaro sa Taj, Jumeirah Lake Towers sa Dubai nitong Linggo ng gabi.

Nakipaghatian ng puntos si 41-year-old Tolentino kay IM Liu Guanchu ng China sa ninth at final round upang ilista ang eight points.

Ipinatupad sa nasabing event ang nine rounds Swiss System na may 10 minutes plus three seconds increment kada tira.

Nakopo ni Sham R. ang solo second place sa inilistang pitong puntos habang lumanding si top seed Guanchu sa third.

Nagkasya ang isang Pinoy chesser na si Jobannie Tabada sa fourth matapos kalusin si Pesandu Rashmitha Liyanage ng Sri Lanka.

Kinalawit ni Tolentino ang pangalawang sunod na kampeonato ngayong buwan ng Agosto, una ay sa 29th Abu Dhabi International Chess festival – Open A nitong Agosto 24.

Samantala, naghahanda na rin si Tolentino sa susunod niyang sasalihang tournament. (Elech Dawa)