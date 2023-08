ROTC Games – Mindanao! DDOSC volleyball winalis UMD squad

PINALO agad ng Davao De Oro State College (DDOSC) ang unang panalo konrta University of Mindanao Davao (UMD), 25-17, 25-14, 25-22 sa 1st Philippine Reserve Officers’ Training Corps Games (PRG) 2023 – Mindanao Leg na nilaro Lunes sa ZPPSU Gym sa Zamboanga.

Walang naging problema sa naging laro ng DDOSC kaya naman madali nilang idinispatsa ang UMD habang nanonood si Senator Francis Tolentino, ang brainchild ng nasabing event na sinalihan ng mga atletang mula sa Army, Navy at Air Force.

Ayon kay DDOSC head coach Donita Rose Baldoz, kahit mabilis nilang tinalo ang kanilang kalaban ay marami pa silang dapat ayusin sa kanilang plays upang magamit nila sa susunod nilang mga laban.

“Maaga pa may makakalaban pa kaming mas malakas na teams kaya dapat pag-aralan namin iyung mga pagkakamali namin at mapaghandaan ang sunod naming laro.” saad ni Baldoz.

Dahil sa panalo, nahawakan agad ng DDOSC spikers ang top spot tangan ang 1-0 karta habang nalasap ng UMD netters ang unang kabiguan.

Maliban sa volleyball, may anim pang sports ang sasalihan ng ROTC cadets at units mula sa iba’t-ibang colleges at universities, ito’y ang atheltics, kickboxing, arnis, boxing, eSports at basketball.

(Elech Dawa)