Romualdez bilib sa kababaihan

Bukod sa pagkilala sa kabayanihan ng mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa, kinilala rin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga babae na tinawag nitong “our greatest heroes.”

Nakiisa si Romualdez sa pagdiriwang ng bansa ng National Heroes Day noong Lunes at sumama kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Libingan ng mga Bayani.

“Today, we remember the bravery, courage and patriotism of our heroes who fought for our independence, liberty, democracy, sovereignty, our country, our people. To them, we owe our freedom,” sabi ni Romualdez.

Kinilala rin ni Romualdez ang mga lider ng bansa, sundalo, pulis, guro, kawani ng gobyerno, mga opisyal ng lokal na pamahalaan at barangay sa kanilang kabayanihan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng bansa at paghahatid ng serbisyo publiko.

Hindi rin nakalimutan ni Romualdez ang mga overseas Filipino worker na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya gayundin ang mga negosyante, maliit man o malaki, na nagsusulong ng pag-unlad sa bansa. (Billy Begas)