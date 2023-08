Recto dismayado! Bautista makupad sa mga DOTr project

Taon-taon humihingi ng karagdagang budget ang Department of Transportation (DOTr) pero makupad naman sa implementasyon ng mga proyekto, ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto.

Sinabi ni Recto na para sa 2024, humirit ang DOTr sa pamumuno ni Secretary Jaime Bautista ng karagdagang P120 bilyon sa kanilang panukalang budget kaya halos nadoble ito sa P214.3 bilyon.

Aniya, dapat lang maglaan ang gobyerno ng malaking budget sa public transport system, railway at iba pang proyekto pero ang problema ay napakahina ng DOTr sa implementasyon ng mga proyekto.

“There is a P120 billion increase in DOTr next year, 2024. Every year they tried to increase the budget for the DOTr. Rightfully so, dapat naman talaga, we should be investing in mass public transport system and build more roads and railways and so on and so forth. The problem is napakahina ng DOTr in spending­,” wika ni Recto sa interview ng ANC nitong Lunes.

Hindi malaman ng kongresista kung sa liderato o systemic ang problema pero hindi umano dapat balewalain ang suliraning ito sa transportation sector.

“It could be structural, it could be systemic, I don’t know but clearly we have to address these concerns in transportation sector,” giit ni Recto.

Binanggit pa ng Batangas solon na sa bansang Japan, ang Ministry of Construction lang ang gumagawa ng mga kalsada, railway, public transportation at iba pa pero maayos nila itong nagagawa kumpara sa Pilipinas na dalawang ahensiya ang nakatoka rito, ang DOTr at ang Department of Public Works and Highways (DPWH).

Masuwerte pa raw ang DOTr at DPWH dahil nababawasan ang kanilang trabaho sa mga PPP project. Ang problema lang sa mga PPP project aniya ay nadodoble sa pagbabayad ng buwis ang mga motorista.

“Halos lahat ng kalsada PPP na, toll road na but you’re still paying taxes and user fees,” himutok ni Recto.