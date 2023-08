PBBM sa mga Pinoy: Maging bayani sa komunidad

Hinimok ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang sambayanan na gamitin ang kanilang mga potensiyal para maging bayani sa kanilang komunidad.

Inihayag ito ng pangulo matapos pangunahan ang komemorasyon ng National Heroes Day sa Libingan ng mga Bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City nitong Lunes nang umaga.

Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ng presidente na bawat Pilipino ay may kakayahang maging bayani ng bansa.

“As we recognize our forebears whose uncelebrated legacies our society is built on, let us also realize that our own power to become heroes for our families and communities,” anang Pangulo.

Umaasa ang pangulo na tutugon ang sambayanan sa kanyang panawagan at gamitin ang kanilang potensiyal para sa pagbabago at magkaroon ng isang matatag, masagana at matatag na Pilipinas para sa kinabukasan at susunod na mga henerasyon.

Bukod sa mga ninunong bayani, kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mga overseas Filipino worker, guro, magsasaka at disaster response team bilang mga bayani dahil sinusuong nila ang panganib at mga hamon na ang sandata ay tatag ng loob at dedikasyon sa kanilang trabaho. (Aileen Taliping)