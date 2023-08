National taekwondo team bibira sa Beirut

NAKATAKDANG sumabak sina Michael Cabaluna, Jr. (-45kgs) at Rodito Sinugbojan, Jr. (-48kgs) sa 2023 Asian Junior (Kyorugi, Poomsae) and Para Taekwondo Championships sa Setyembre 2-10 sa Lebanon.

Kabuuang 27 players ang isasabak ng MVPSF-Philippine National Junior Team na nakatakda nang umalis patungong Beirut.

Ayon sa Philippine Taekwondo Association, magoapadala sila ng tig-pitong lalaki at babae na lalahok sa Kyorugi (sparring), samantalang tig-anim naman sa Poomsae (forms) events sa 9-day compwtition.

Bukod kina Cabaluna at Sinugbojan, sasabak din para sa PH squad na suportado nina Raul Samson at Ju Yon Hong, maging ng Philippine Sports Commission (PSC) at Philippine Olympic Committee (POC), sina Kurt Mykel Curata, Noel Victorio Macasaet, Vince Raiane Santianez, Jean Sebastian Durana, John Renzo Balido, Andrea Nicole Sanchez, Caitlin Julia Carlos, Samantha Nicole Siboc, Tachiana Kezhia Mangin, Christine Joel Gallema, Sally Mae Aguirre at Kenjie Aunzo sa kyorugi (sparring).

Kabilang din sina Bob Andrew Fabella, Eljay Marco Vista, Cyd Edryc Esmana, Dean Darnet Venerable, Joshua Erece, Jose Lucas Llarena, Acey Kiana Oglayon, Sofia Estelle Ignacio, Juliana Mykhail Candelaria, Aesha Kiara Oglayon, Elizabeth Marie Borres at Antonette Medallada na sasabak naman sa poomsae (forms).

Nag-iisang kalahok naman ng bansa sa Para event si Allain Keanu Ganapin, habang coaches ng team sina Devy John Singson, Brix Darmo Ramos, Rani Ann Ortega, Jeordan Dominguez at Janneth Tenorio. (Abante Sports)