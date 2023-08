Na-trauma sa boylet? Andrea umaming super crush, kinikilig kay Angel

Kaloka si Andrea Brillantes na biglang-bigla, umamin na kilig na kilig siya, at super crush niya si Angel Aquino, ha!

Si Angel ang gumaganap na nanay ni Andrea sa ‘Senior High’, ang bagong teleserye ng Dreamscape Entertainment.

At bongga ang mga eksena nila, na patalbugan talaga ng acting, ha!

“Gusto ko lang pong sabihin na sobrang saya ko po na nakatrabaho ko si Miss A. Sobrang bait po ni Miss A.

“Medyo weird lang po kasi, actually crush ko po talaga si Miss A. Crush ko talaga siya. Pero, nanay ko siya rito. Tapos kailangan kong mainis sa kanya.

“Mahirap po `yon on my end. Pero, napakagaling po ni Miss A, na sobrang totoo siyang tao, na masarap siyang kakuwentuhan. And very supportive po si Miss A.

“Kalog din po siya. At nasasakyan din niya ang kabaliwan ko sa taping. Kaya thank you so much Miss A.

“Ang ganda-ganda niya. Hala, heto na naman ako. Hahahaha!

“Of course, it’s an honor po talaga na makaeksena ang isang Miss Angel Aquino!” kinikilig na chika ni Andrea.

Hindi ba siya na-intimidate kay Angel?

“Ako ang na-intimidate sa kanya!” biglang hirit ni Angel.

“Sobra. Kasi napanood ko na ang mga materials niya, noon pa, bata pa lang siya. I’ve seen her works. I know how good she is.

“Natatakot lang ako, kasi hindi ko alam kung same lang ba kami ng proseso.

“So, I was kinda excited but also scared, working with her.

“Kasi, sa umpisa pa lang, I was hoping sana na mag-jell kami. And thankfully, I was so relieved, kasi ang sarap niyang kaeksena!” sabi ni Angel.

Eh, humirit si Andrea na, “Bagay tayo Miss A!”

“Naku, ‘wag kayong ganiyan. Peace. Peace!” hirit ni Angel kay Andrea.

Well, si Angel naman talaga, palaging name-mention sa mga girl crush, ‘di ba?

“Ah, pero ‘yun nga, meron akong eksena, kasi siyempre unang araw pa lang namin, mahihirap na ang eksena. Tapos may isa na sobrang intense. She was telling me, bakit ayaw mong ipaglaban si ate?

“I was having a hard time, getting there.

“And she just held my hands, and she looked at me. She connected with me. And after that, parang everything just go between us.

“I’m very thankful for the times that she was there to support me!” saad pa ni Angel.

So, ano ang masasabi mo Andrea?

“Gusto ko lang pong sabihin na sobrang galing ni Miss A. At alam ko sobrang layo talaga physically ni Tanya (character ni Angel) kay Miss A. Pero, sobrang patient niya sa mga tattoo niya.

“Sobrang galing niya, to the point na nati-trigger na ako sa ibang eksena namin, kasi talagang kuhang-kuha niya ang mga moms na ganito. Minsan natatakot ako, na nadadala na ako, na parang masyado nang totoo!”

Pero, grabe ang chika ni Angel na sobrang scared and excited siya sa iyo ha!

“I don’t know what to say na po. Kilig na ako. Hahahaha!” sabi na lang ni Andrea. (Dondon Sermino)