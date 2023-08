Moira, Jason pinag-uusapan na ang legal separation

Sa kanyang Davao concert last weekend, ikinuwento ng singer na si Moira ang muli nilang pagkikita ng kanyang asawang si Jason Marvin Hernandez para pag-usapan ang papeles ng kanilang hiwalayan.

“And we were talking about papers,” kuwento niya.

“And we were both talking about how God can turn things around even if it’s not what we thought it would look like, but we can actually move forward without, you know, bitterness, even if it’s not how we planned it,” dagdag pa niya.

“Um, a lot like this song. This song looked a lot different a couple of years ago.”

Ang tinutukoy niyang kanta ay ang ‘Rewritten Vows’ na siya naman niyang pinerform sa nasabing concert na ginanap sa USeP Gym and Cultural Center sa Davao City.

Matatandaang sa kanyang self-titled concert noong February 3 ay kinanta niya rin ang nasabing kanta na nagpaiyak sa audience.

“This is the hardest song I’ve ever had to write would be a rewrite,” ayon kay Moira.

Ito raw dapat ang original wedding song nila pero dahil nga sa nangyari sa kanilang kasal ay ni-rewrite niya ito in the most heartbreaking way.

At least unti-unti nang naghihilom ang sugat ng nakaraan at kaya na nga ni Moira makaharap muli si Jason.

Well..