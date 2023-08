Mga checkpoint para sa BSKE inilatag na

Kasabay ng pagsisimula ng election period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), inilatag ng Philippine National Police (PNP) ang Commission on Elections (Comelec) ang nationwide simultaneous checkpoint sa iba’t ibang bahagi ng bansa kahapon.

Eksaktong alas-12:01 nang hatinggabi nang ila­tag ang mga pre-designated COMELEC checkpoint sa Metro Manila at maging sa mga lalawigan.

Layon ng hakbang na matiyak na magiging payapa, patas at tapat ang magiging halalan sa Oktubre.

Katuwang ang Highway Patrol Group at mga puwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine Coast Guard (PCG), Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) at Bureau of Fire Protection (BFP) sa paglalatag ng mga checkpoint.

Sa lalawigan ng Caga­yan, hindi naging hadlang ang patuloy na pagbuhos ng ulan sanhi ng super typhoon Goring sa pagsasagawa ng mga awtoridad ng nasabing aktibidad.

Halos lahat din ng ba­yan sa Visayas at Minda­nao ay nakiisa sa unang araw ng paglalatag ng Comelec Checkpoint.

Sa Sirawai, Zamboanga del Norte, magkatuwang ang Comelec, PNP at ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 6 sa paglalatag ng checkpoint kung saan maging ang mga military vehicle na armoured personnel carrier (APC) ay nakaposte rin sa lugar. (Ronilo Dagos)