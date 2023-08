Maraming Pinoy makikinabang sa mga specialty hospital

Inaasahang marami pang mga Pilipino ang magkakakaroon ng access sa special medical care ngayong nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Regional Specialty Centers Act, ayon kay Senador Christoper “Bong” Go.

Layuning ng naturang batas na magtayo ng dagdag na specialty center sa iba’t ibang rehiyon para matiyak na may access ang mga Pinoy sa specialized medical services na hindi na kailangang magtungo pa sa Metro Manila para magpa-checkup o magpagamot.

“With the signing of this law, we are taking a giant leap in impro­ving access to specialized medical care and bringing these services closer to Filipinos in need,” sabi ni Go.

“Walang Pilipino ang dapat mapag-iwanan pagdating sa kalusugan. Ang bawat Pilipino ay may karapatan sa de-kalidad na serbis­yong medikal, kahit saan man sila sa bansa,” dagdag pa niya.

Pinasalamatan din ni Go, chairman ng Senate Committee on Health and Demography, si Pangulong Marcos sa pagbibigay prayoridad sa naturang panukala. (Dindo Matining)