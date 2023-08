Maine flinex isang buwan nang kasal kay Arjo

Inabangan ng fans at followers ang social media post ni Maine Mendoza ngayong August 28.

Importanteng numero ang 28 para sa mag-asawang Maine at Congressman Arjo Atayde kaya talaga namang abangers ang lahat sa ipo-post ng host-actress.

Eksaktong isang buwan na ngayong August 28 after magpalitan ng “I Do” sina Maine, Arjo.

Sa post ng misis ni Arjo na may caption na “Been a month,” at may kasamang ilang larawan na kuha sa pinag-usapang kasalan, inalala ni Maine ang ang isa sa mga pinaka-important day sa kanyang buhay.

Agad ngang pinusuan ng mga faney, at mga kaibigan ni Maine ang inaabangang post.

Happy first Monthsary to Mr. and Mrs. Atayde at i-enjoy ninyo lang ang buhay mag-asawa!

Bonggels! (Ogie Narvaez Rodriguez)