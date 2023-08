Maangas na kia driver, binawian ng ‘K’ magboga

Binawi na ng Philippine National Police-Firearms and Explosive Office (PNP-FEO) ang license to Own and Possess Firearms (LTOPF), Firearms Registration (FR) at Permit to Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR) ni Wilfredo Gonzales, ang lalaking nag-viral sa social media na bumunot at nagkasa ng kanyang baril sa harap ng isang siklista dahil sa away sa kalsada.

Sa panayam ng media, sinabi ni PNP Public Information Office (PIO) chief Brig. Gen. Redrico Maranan na iniimbestigahan na ng FEO at Civil Security Group (CSG) kung si Gonzales, 63-anyos, ang lehitimong may-ari ng ikinasa nitong baril sa siklista.

Lumalabas na may tatlong baril si Gonzales, dating miyembro ng PNP na nadismiss sa serbisyo noong 2018.

“Based on record, napag-alaman na nagmamay-ari siya ng tatlong baril kaya isinasagawa na ang administrative proceedings para marevoke ‘yung kanyang LTOPF kasama ang kanyang permit to carry,” pahayag ni Maranan.

Idinagdag ni Maranan na inaalam na rin nila kung saan ito dating nakatalaga nang ma-dismis siya sa serbisyo bago siya itinapon sa National Capital Region Police Office (NCRPO).

Samantala, sinabi ng isang source na nakatalaga si Gonzales sa Quezon City Police District (QCPD) Station 9 sa Anonas nang iutos ng Office of the Ombudsman ang pag-dismis dito sa serbisyo, kasama ang 10 iba pa, kabilang ang kanyang hepe noong 2020 nang palayain nila ang dalawang Chinese kapalit ng malaking halaga ng pera.

Paliwanag pa ni Maranan, susulatan ng pulisya si Gonzales para i-turnover ang kanyang mga baril.

Sakaling hindi niya ito sundin, sinabi ni Maranan na babawiin ang mga ito kay Gonzales sa pamamagitan ng search warrant.

Matatandaang sumuko si Gonzales sa QCPD noong Linggo matapos mag-viral sa social media ang ginawa niyang paghugot at pagkasa ng baril sa isang siklista sa Welcome Rotonda noong Agosto 8. (Edwin Balasa)