Luis Castillo inakbayan Mariners kontra Royals

MATIKAS na ikinamada ni Luis Castillo ang seven shutout innings para ihatid ang Seattle Mariners sa 3-2 panalo laban sa Kansas City Royals nitong Linggo.

Winalis ng Mariners ang Royals sa tatlong laro.

Inagaw na rin ng Seattle (74-56) ang American League West lead mula sa Texas (73-57) at Houston (74-58).

Parehong gabi ay natalo ang Rangers sa Minnesota Twins 7-6.

Pumitik ng tig-isang homer sina Teoscar Hernandez at Julio Rodriguez laban sa rookie pitcher ng Kansas City na si Alec Marsh.

Pinalipad ni Hernandez ang 433-foot solo shot sa second, sinundan ng two-run shot ni Rodriguez sa fifth 3-0.

Idinikit ng Royals sa 3-2 nang makatsamba si Nelson Velazquez ng two-run homer sa eighth.

Tatlong strikeouts ang tinuhog ni Andres Munoz sa ninth para ilista ang kanyang 10th save.

Isang hit lang ang pinalusot ni Castillo, may six strikeouts at isang walk para kubrahin ang panalo. (Vladi Eduarte)