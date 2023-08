Long binigyan ni Pacquiao ng isang milyon

Nakaka-“Sana all!” ang rebelasyon ni Long Mejia sa presscon ng lalabas nitong movie na ‘Blind Soldiers’.

Hindi nanalo sa casino o kaya naman ay sa lotto, pero kumubra nang halos (o higit pa) sa P1 milyong piso si Long Mejia, ha!

Naikuwento ni Long ang pagkakasadsad ng kanyang karera matapos na matalo sa eleksyon at pagkakasaid na rin ng kanyang naipong pera.

Pero binigyan si Long ng tulong-pinansyal ni dating Senador Manny Pacquaio nang malaman nitong wala siyang trabaho.

Walang patumpik-tumpik na, “Oo, parang ganun,” ang naging tugon ni Long sa tanong namin kung isang milyong piso ba ang ibinigay sa kanya ng Pambansang Kamao?

Sabi pa ni Long, third cousin niya si Pacman at nang malaman nito ang kanyang kalagayan at walang kaabog-abog na binigyan siya ng isang bagsakang pera, na siya raw niyang ginamit para makapagsimula uli.

Naging masuwerte raw ang tulong ni Pacquiao kay Long dahil nagsimulang gumanda uli ang kanyang karera.

Anyway, isang period movie ang ‘Blind Soldiers’ na ipalalabas sa SM Cinemas ngayong September 15 to 19, produced by Empowerment Film Productions.

Bukod kay Long, bida rin sa pelikula sina Gary Lim, Bong Cabrera, Soliman Cruz, at introducing dito si o Commission on Higher Education Commissioner Dr. Ronald Adamat.

Finalist din ang nasabing pelikula sa Saskatchewan International film Festival na gugulong na ngayong October 14-21.

***

Andrea nakipagtalakan kay Angel

Selyado na ang pagiging big star’ni Andrea Brillantes sa Kapamilya at sa hanay ng mga kasabayan nito sa paglabas ng bagong serye na pinagbibidahan niya, ang ‘Senior High’ sa ilalim n Dreamscape Entertainment.

Sa advance screening ng drama series, ginawa ng produksyon na hindi lang palakihin ang pangalan ni Andrea bilang star, kundi piniga ang husay niya sa acting.

Sa kuwento, kambal ang mga character ni Andrea.

Matalino, mabait, pasensyosa pero sunud-sunuran sa classmates nitong bully at umaapi sa kanya ang Luna character si Andrea. Lumaki ito sa poder ng kanyang ina na ginagampanan ni Angel Aquino na isang tattoo artist.

Ang isa pang character ni Andrea sa series ay si Sky na isang palaban dahil iniwan ng kanyang ina sa lola, kung saan siya lumaki. Isang trahedya ang naganap sa pamilya niya dahilan para mas lalong ‘umangas’ ang karakter ni Sky.

Beterana at award-winning actress si Angel, pero tinapatan siya ng galing ni Andrea.

Nakipagsigawan, nakipagtalakan nang bonggang-bongga si Andrea kay Angel sa eksena, ha!

Nag-iyakan ang mga manonood sa breakdown scene ni Andrea, na kakaiba sa kanyang mga nagawang dramatic moments sa nakaraan niyang mga serye.

Nagawang paghiwalayin ng malinis ni Andrea ang dalawang karakter na ginagampanan niya sa series kaya hindi maliligaw sa pagsubaybay ang viewers.

Para mas lalong maging solid ang pagiging ‘big star’ ni Andrea, binigyan siya ng bigating co-stars sa pangunguna nina Sylvia Sanchez, Baron Geisler, Mon Confiado, Elijah Canlas.

Para magpakilig naman, nasa cast din si Kyle Echarri at isinahog din ang bagong love team nina Xyriel Manabat at Zaijan Jaranilla.

***

Kahit walang kinalaman! Ellen nadamay sa ngitnit kay Slater

Damay ang misis ni Dereak Ramsay na si Ellen Adarna sa ngitngit ng maraming environmentalist sa dating aktor at ngayon ay land developer engineer na si Slater Young.

Viral ang subdivision mountain project ni Slater na ipinagmalaki nito sa kanyang social media. Ito ay isang modern housing project na nakatayo sa gilid ng isang bundok.

Hango sa Banawe Rice Terraces ang disenyo ng subdivision project na siyang ikinagigil ng mga netizen dahil maliwanag sa design na babakbakin ang kalahati ng bundok, sisirain ang mga puno at halaman para lang maitayo ito.

Nakumpirmang nagalaw na ang bundok at nakatayo na ang ibang units sa ilang larawang kumalat sa socmed.

Sa tweet ni @KafosoMo, idinamay nito si Ellen Adarna dahil sa pagiging kaibigan at mayaman ng aktres.

“Problematic talaga yan mga burgis sa South like Slater Young and his barkada Ellen Adarna.”

Walang kinalaman sa project si Ellen pero pinadaplisan ito sa comment thread. At pati si Beauty Gonzalez ay isinama rin kaugnay sa pagiging haciendera raw nito.

Walang reaksyon si Ellen sa isyu lalo’t hindi niya laban ang kontrobersya ni Slater.

Siyempre may mga fan si Ellen na naloka at bakit daw siya basta idinamay, ha!