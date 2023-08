Leonardo DiCaprio may bagong ka-date

Pagkatapos ng kanyang casual romance with Victoria’s Secret Angel Gigi Hadid, may bagong dine-date si Leonardo DiCaprio at ito ay ang 25-year old model named Vittoria Ceretti.

Nakita ang dalawa na bumibili ng ice coffee at ice cream sa Santa Barbara, California. Naka-baseball cap, white shirt at cargo shorts si Leo samantalang naka-long sleeve white shirt and black athletic shorts si Vittoria.

Huling nakita ang Oscar winner kasama si Gigi noong July lamang sa Hamptons. Kaibigan din pala ni Gigi ang dine-date ngayon ni Leo na si Vittoria.

September 2022 noong unang ma-link si Leo kay Gigi pagkatapos silang magkakilala sa isang New York Fashion Week after party. That time, may isang taon nang hiwalay si Gigi sa ex-boyfriend na si Zayn Malik. Meron silang anak ni Zayn named Khai.

Casual lang daw ang naging relasyon ni Gigi kay Leo. Hindi raw sila seryoso sa isa’t isa, pero in-enjoy nila ang time na magkasama sila.

Kilalang ‘modelizer’ or ‘someone who just dates models’ si Leo. Ang mga models na naka-date niya ay sina Bridget Hall, Kristen Zang, Amber Valletta, Helena Christensen, Naomi Campbell, Eva Herzigová, Bar Refaeli, Gisele Bunchen, Anne Vyalitsyna, Erin Heatherton, Kelly Rohrbach, Blake Lively, Toni Garrn, Nina Agdal, at Camila Morrone.

Ang latest nga ay ang Italian model na si Vittoria Ceretti na na-discover noong 2012 through the Elite Model Look Model contest. Ikinasal si Vittoria sa DJ na si Matteo Milleri noong 2020, pero naghiwalay sila noong June at meron silang pending divorce. (Ruel J. Mendoza)