Japan ‘nagmilagro’ sa FIBA World Cup

ISA sa top games ng FIBA World Cup 2023 nitong Linggo ang 98-88 panalo ng Japan laban kay Lauri Markkanen at Finland sa Osaka., dambuhalang 18 points na ang abante ng Finnish sa third quarter pero sa pangunguna ni Josh Hawkinson na nagsalansan ng 29 points at kumalawit ng 19 rebounds, ay umahon ang mga Hapon.

May 25 points, 9 assists pa si Yuki Kawamura at nakumpleto ng Akatsuki Five ang comeback win sa harap ng home crowd.

Nagdagdag ng tig-17 markers sina Makoto Hiejima at Keisei Tominaga, talsik sa next round ang Europeans.

Nawalan ng saysay ang 27 points (10 of 21 field goals) at 12 rebounds ni Markkanen sa Finland, unang European team na tinalo ng Japan sa FWC. (Vladi Eduarte)