Hindi man lang pinagpawisan! ‘Thai killer’ Herlan Sixto Gomez umupak ng 1st round TKO victory

PINASUKO ng tinaguriang “Thai Killer” na si Pinoy boxer Herlan Sixto Gomez ang katunggaling si Vikash Dahiya ng India sa mabilis na first round technical knockout kasunod ng matinding tama sa bodega nitong Sabado ng gabi sa The Plush, La Meridien Dubai Hotel and Conference Centre (Airport DXB) sa Dubai, United Arab Emirates.

Kumaldag ng malutong na kaliwang uppercut sa kanang tagiliran ang 24-anyos na tubong Enrique B. Magalona, Negros Occidental upang paayawin ang Indian boxer sa kalagitnaan ng unang round sapat upang makamit ang 10th victory laban sa isang talo, kaantabay ang pitong panalo mula sa knockout.

Sinukat muna ni Gomez ang laro at diskarte ni Dahiya sa pagsisimula ng laban nang bumitaw ito ng ilang jabs at right straight, habang sinusubukang makipagsabayan sa suntukan ng Indian boxer.

Minsan nang nakapaglabas ng kaliwang hook sa tagiliran si Gomez sa pagsisimula ng laban, habang nakapagpakawala pa ito ng kaliwang hook at kanang patama sa sikmura.

Subalit sa palitan ay tumama ang kaliwang suntok sa bodega ni Gomez na sinabayan naman ng right hook sa katawan at kaliwang hook sa mukha, ngunit mas matindi ang pagdapo ng suntok ng Negrense boxer upang sundan ang kanyang ikalimang sunod na knockout victory kina Thai boxers Thanachai Khamoon, at Wicha Phulaikhao, Phissanu Chimsunthom at Jakpan Sangtong na nakalaban para sa Asian Boxing Federation bantamweight title, na ginanap lahat sa Spaceplus Bangkok RCA sa Thailand.

Malayo pa man ang ranking ni Gomez sa masikip na 118-pound division na pinamumugaran ng matitinding Pinoy boxers na sina Vincent “Asero” Astrolabio, Reymart “Assassin” Gaballo, Jerwin “Pretty Boy” Ancajas at dating four-division World titlist Nonito “The Filipino Flash” Donaire, habang matitindi ang mga World champions na sina Jason Moloney (WBO), Emmanuel Rodriguez (IBF), Alejandro Santiago (WBC) at Takuma Inou (WBA), nakahanda naman itong umakyat pa nang todo upang makasilip sa kauna-unahang world title bout.

Nalasap naman ni Dahiya ang kanyang ikatlong pagkatalo laban sa anim na panalo at isang tabla at mabigong masundan ang knockout na panalo kontra Deepak Kumar nitong Abril 30 sa New Delhi.

(Gerard Arce)