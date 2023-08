Herlene pinusuan pagiging tatay ni Rob Gomez

Finally, binasag na ni Rob Gomez ang kanyang katahimikan tungkol sa isyung tatay na siya.

Sa unang pagkakataon ay pinost niya sa kanyang Instagram ang litrato ng kanyang 1-year-old baby girl na si Amelia matapos i-reveal ng kanyang partner na si Miss Multinational Philippines 2021 Shaila Rebortera na may anak na nga sila.

Ang nasabing Instagram post ay ang pag-amin ni Rob na tatay na nga siya.

Sa caption sinabi ng Kapuso hunk actor na sana raw ay bumalik na sa kanyang piling ang kanyang mag-ina dahil napakahirap daw ang long distance relationship.

“I now understand why distance is the hardest thing to give to family. This is why my princess, my queen, my sunshine, and my world are my choices everyday, in this and next lifetime .You are not an option for me to lose. I can’t wait to have you both back in my arms.”

Humingi rin si Rob ng sorry sa sinagot niya sa kanyang interview sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ noong August 3 na single pa siya na naging dahilan diumano nang pag-reveal ni Shaila ng tungkol sa kanilang anak noong August 4 ng gabi.

“I’m sorry, I said yes to being single when I’m not. I promise to keep my promises to you this time. I love you and Amelia more than anything in the world!”

Kapansin-pansin na hindi naka-tag at hindi rin naka-mention ang private Instagram account ni Shaila sa nasabing post.

Samantala, pinusuan naman ng leading lady ni Rob sa teleseryeng ‘Magandang Dilag’ na si Herlene Budol ang daddy post na iyon ni Rob.

Isang simpleng red heart emoji ang kinomento ni Herlene na ni-like naman din ni Rob.

Wish namin na sana maayos na ni Rob ang kinakasangkutan niyang problema at muli ay kanyang makapiling sina Shaila at Baby Amelia.

‘Yun na! (Byx Almacen)