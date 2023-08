France ipagbabawal ‘abayas’ sa mga iskul

Ipagbabawal sa mga eskuwelahan sa France ang pagpasok sa klase ng mga babaeng Muslim habang nakasuot ng ‘abayas’ o mahabang robe.

Sa ulat, ipatutupad ang kautusan sa simula ng bagong school year sa Setyembre 4.

Nauna nang ipinagbawal sa mga eskuwelahang pinatatakbo ng pamahalaan ang paggamit ng headscarf noong 2004.

Naniniwala ang gobyerno ng France na paglabag ito sa secular law.

“When you walk into a classroom, you shouldn’t be able to identify the pupils’ religion just by looking at them. I have decided that the abaya could no longer be worn in schools.” diin ni Education Minister Gabriel Attal.