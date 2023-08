Ex-cop sa QC road rage dapat kasuhan – JV

Bagama’t nagkaroon ng signed agreement dapat pa ring sampahan ng kasong grave threats ang retiradong pulis na sangkot sa road rage incident sa Quezon City, ayon kay Joseph Victor “JV” Ejercito.

“What happened between the ex-policeman and the cyclist’s settlement is between them. But what is unforgivable is drawing a gun against a helpless, unarmed cyclist,” pahayag ni Ejercito.

“The ex-cop should still be charged for grave threats, but unfortunately, the cyclist seems to have been intimidated,” sambit pa niya.

Sa viral video, makikita ang isang indibiduwal, nakilalang si Wilfred Gonzales na nanapak at kinasahan ng baril ang nakaalitang siklista malapit sa Welcome-Rotonda sa Quezon City noong Agosto 8.

Bilang siklistang katulad niya, naniwala si Ejercito na dapat i-revoke ng Land Transportation Office ang driver’s license ng dating police officer.

Hinikayat din ni Ejercito ang Philippine National Police na kanselahin hindi lamang ang License To Own and Possess Firearm (LTOPF) ng motorista kundi pati na rin ang kanyang Permit To Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR).

Kung konektado pa si Gonzales sa gobyerno, sinabi ng senador na dapat sampahan ng kasong administratibo ang dating police officer. (Dindo Matining)