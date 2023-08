EJ Obiena tiyak makakasungkit ng medalya sa 2024 Paris Olympics

NANINIWALA si Philippine Olympic Committee (POC) President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino na siguradong makakasungkit ng medalya si EJ Obiena sa 2024 Paris Olympics.

“He’s making sure he’ll get there,” sabi ni Tolentino Lunes, isang araw matapos muling itala ni Obiena ang 6.0 metro sa ikalawang pagkakataon ngayong taon upang ibigay sa Pilipinas ang pinakauna nitong pilak na medalya sa World Athletics Championships sa Budapest, Hungary nitong Linggo.

“It’s not only skills and physicality that’s gone elite on EJ, but his focus and mental approach to his sport,” dagdag ni Tolentino.

Tanging ang Olympic champion at world record holder na si Armand Duplantis lang ang humadlang sa daan ni Obiena para sa gintong medalya sa Hungary.

Ang Swede ay nanalo sa ikalawang sunod na World Championship na titulo sa 6.10m kung saan si Obiena ang nagbigay kay Duplantis ng isang mabigat na hamon sa pagtatangka ng Asian record holder na malampasan ang 6.05 at maging ang 6.10, na patunay sa kanyang ugali na palaban. .

“It’s a year to go before Paris, one full year for EJ to get better and better,” sabi ni Tolentino. “He’ll have plenty of time to focus on setting the bar higher, and qualifying for Paris won’t be one of his challenges anymore, he’s in.”

Halos naging perpekto si Obiena sa kasalukuyang season sa pagtuntong nito sa podium sa 19 mula sa 20 panloob at panlabas na kumpetisyon na kanyang nilahukan.

Tinalo na rin ng kampeon ng Asian at Southeast Asian Games na si Obiena si Duplantis sa leg ng Diamond League noong Setyembre noong nakaraang taon sa Brussels kung saan nanalo siya ng ginto na may 5.91m kung saan tinapos ni Duplantis ang pilak matapos ma-clear ang 5.81m lamang.

Nasungkit din ni Obiena ang pilak sa Monaco Diamond League noong Hulyo 23 nang maupo si Duplantis sa ikaapat.

Susunod kay Obiena, na pang-11 sa 12 finalists sa kanyang Olympic debut sa Tokyo 2020+1, ay ang Asian Games sa susunod na buwan sa Hangzhou.

Umaasa si Tolentino na mas maraming Filipino athletes ang makakakuha ng tiket sa Paris sa Olympic qualifying window na magtatapos sa Hunyo 30 sa susunod na taon.

(Lito Oredo)