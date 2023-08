Dahil sa mga kaibigan: Kathryn ‘brokenhearted’

Hindi na itinanggi ni Kathryn Bernardo at isiniwalat na nga niya sa harap ng media ang kanyang labis na pagkalungkot noong masira ang pagkakaibigan na binuo nila ng ilang taon.

Ayon sa kanya, kasing sakit ito ng isang breakup ng girlfriend/boyfriend relationship.

Wala naman siyang binanggit na names pero parang nahulaan ng mga faney ang tinutukoy na mga kaibigan ng aktres.

Habang naka-livestream nga ang isang malaking media conference at kinukuwento ng aktres ang pagiging vulnerable niya sa pagkasira ng grupo nila ay mababasa sa comment section ang “Nguya Squad left the room.”

Parang alam na alam ng fans at supporters ni Kathryn at boyfriend nitong si Daniel Padilla ang pagkasira ng nasabing friendship group nilang Nguya Squad, huh!

Anyway, ang Nguya Squad ay kinabibilangan nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Dominic Roque, Ria Atayde, Gabbi Garcia, Khalil Ramos, Marco Gumabao, Patrick Sugui at wife nito na si Aeriel Garcia, Joe Vargas (Joe Black) at wife nito na si Bianca Yanga.

Bago mag-pandemic ay sobrang close ng nasabing grupo at madalas nga silang makitang magkakasama, usually out of town sila nagba-bonding, at magkakasundo sila sa pagkain.

Pero sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang nawala sa social media ang sightings sa grupo.

Ayon nga sa ilang observers, nagkawatak-watak na ang nasabing team.

Napansin din ng mga faney na wala ang KathNiel at iba pang friends nila sa kasal nina Patrick and Aeriel, maging sa Joe and Bianca wedding, ha!

Sina Joshua Garcia, Ria at boyfriend nitong si Zanjoe Marudo, at mga non-showbiz friends ang madalas na nakakasama lately nina Kathryn at Daniel.

Ikuwento rin kaya ni Kath ang tunay na dahilan ng pagkakasira ng kanilang pagkakaibigan? But I doubt it! Kilala kasi ang aktres sa pagiging tahimik sa kanyang personal life.

Anyway, sana nga muling maibalik ang closeness ng grupo nila para maging masaya si Kathryn, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)